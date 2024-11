Anteprima24.it - Benevento 5, derby al Napoli: al Palajacazzi termina 4-0 per gli azzurri. Ora testa alla Came Treviso

Tempo di lettura: 3 minutiIl GG Team Wear5 esce sconfitto nel primostagionale. La squadra di Andrea Centonze perde 4-0 alcontro il, con due gol per tempo. Venerdì si torna subito in campo: al PalaTedeschi arriverà laper la sesta giornata di campionato.PRIMO TEMPO – Andrea Centonze recupera Milucci dsqualifica ma deve rinunciare ancora a Lolo Suazo. Il numero dieci giallorosso viene subito gettato nella mischia con Matheus, Xitao, Arvonio e Ramon. I primi sussulti sono dei locali: Matheus si oppone a Salas, Borruto sfiora il gol con un tiro velenoso. Al 4? si fa vedere in avanti il: contropiede orchestrato e concluso da Xitao, psul fondo. Ci provano gli uomini di Centonze, Bellobuono è superlativo sull’ex Milucci e ancora su Xitao.