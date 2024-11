Thesocialpost.it - Allerta aerea, ‘missili russi verso Kiev’: bombardamenti nella notte, ci sono feriti

Questa mattina, le autorità ucraine hanno emesso unsu tutto il territorio, in risposta a un attacco missilistico russo contro Kiev. Il presidente ucraino, Andriy Yermak, ha comunicato su Telegram: “Putin sta conducendo un attacco missilistico” sulla capitale.Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha riportato su Telegram che nel centro della città è stato avvistato un “drone nemico” e che esplosionistate uditemattinata.Leggi anche: Airole, ragazzo di 23 anni muore folgorato mentre usa il phon in bagnoLe autorità locali hanno segnalato che durante lahanno interessato le regioni di Zaporizhzhia e Kherson, come riportano i media di Kiev. A Zaporizhzhia si riscontrano danni significativi alle infrastrutture, mentre nel comune di Beryslav, in Kherson,state ferite due persone.