Gamberorosso.it - Adolescenti dipendenti dalla caffeina: sempre più casi al pronto soccorso per colpa degli energy drink

Leggi su Gamberorosso.it

Overdose di, ma non per l’espresso: trae bibite gassate varie, glistanno mettendo a repentaglio la loro salute. Epic Research parla di 277 milioni di cartelle cliniche di 1.500 ospedali e oltre 36mila cliniche negli Stati Uniti, in Libano e Arabia saudita. Un numero che è raddoppiato dal 2017 e che coinvolge ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni.in overdose daTroppa, è questa la diagnosi con cui sono finiti ini teenager, con una percentuale maschile maggiore. «Nonostante gli avvertimenti sugli effetti collaterali, i ragazzi continuano a consumare bevande contenenti» spiega Alok Patel dello Stanford Children's Health su Pediatrics Today. Palpitazioni, ansia, neipiù gravi anche attacchi cardiaci: questi i sintomi più comuni dell’overdose, causata principalmente dagli, che «contengono dai 200 ai 300 mg diin una sola lattina da 355 ml».