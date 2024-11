Latina contrasto all’occupazione abusiva | controlli al Palazzo di vetro

Leggi su Ilfaroonline.it

, 12 novembre 2024 – La Polizia di Stato diinsieme alla Polizia Locale di, questa mattina ha eseguito uno specifico servizio di controllo, predisposto nell’ambito dell’attività dial fenomeno dell’occupazionedi immobili. In particolare, presso uno stabile di Via Pier Luigi Nervi, meglio conosciuto come “di”, già in passato teatro di disordini ad opera di alcuni soggetti stranieri, era stata segnalata in più occasioni la presenza di un via vai di soggetti all’interno di un appartamento.Questa mattina per le specifiche attività sono stati impiegati gli operatori della Squadra Mobile, della Squadra Volante e della Divisione Polizia Amministrativa, oltre al personale D.I.G.O.S., che hanno operato unitamente al personale della Polizia Locale accertando la presenza nell’immobile di interesse di 4 cittadini stranieri, tutti di nazionalità Gambiana, di cui due irregolari sul territorio.