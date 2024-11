Linkiesta.it - La vittoria dell’Ucraina è una priorità europea, dice Kaja Kallas

, candidata designata a ricoprire il ruolo di alto rappresentante dell’Unione, ha ribadito l’importanza dellaucraina durante la sua audizione alla commissione Esteri del Parlamento europeo. Secondo, «laè unaper tutti noi. La situazione sul campo di battaglia è molto difficile ed è per questo che dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno, oggi, domani e per tutto il tempo necessario, con tutti i finanziamenti militari e gli aiuti umanitari necessari», aggiungendo che il tutto «deve essere sostenuto da un percorso chiaro per l’adesioneall’Ue: si tratta di sicurezzae di principi europei».ha sottolineato anche il valore strategico dell’allargamento dell’Unione: «Per la maggior parte dei nostri vicini, l’Ue ha un forte potere di attrazione, dai Balcani occidentali all’Ucraina.