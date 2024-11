La doccia fredda di Spalletti i conti correnti pignorati per le cause Parte male la Rai di Giampaolo Rossi | a giugno 2024 utile dimezzato

Leggi l'articolo completo su Open.online

Ricavi aumentati di 70 milioni di euro arrivando a 1,457 miliardi di euro, ma costi esterni aumentati di 85,5 milioni di euro portando così a dimezzare l’, scesi di 14,6 milioni di euro dai 27,9 milioni dell’anno precedente ai 13,3 milioni di euro del. Non brilla il primo bilancio Rai che porta la firma del nuovo amministratore delegato della Rai,che però non ne ha la responsabilità operativa, visto che riguarda idella semestraleche si è chiusa al 30scorso, quandoera ancora direttore generale e l’amministratore delegato era Roberto Sergio. Ma ad avere picconato davvero iRai è stato Luciano, allenatore della nazionale italiana di calcio.Spese record per le partite degli azzurri, che non hanno ricompensato la tv di StatoNell’esplosione dei costi esterni della Rai nella primadella principale responsabilità è quella dei campionati europei di calcio, per cui l’azienda di viale Mazzini ha speso la bellezza di 67,8 milioni di euro.