Tpi.it - La compagnia Villa Vie Residences offre una crociera di 4 anni in giro per il mondo per sfuggire alla presidenza di Donald Trump

Per chi è rimasto deluso dai risultati delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, vinte da, e ha notevoli disponibilità economiche, unadi navigazione,Vieunadi quattrointorno al, che non prevede alcuno scalo negli Usa.I nuovi pacchetti, che prevedono tutti crociere a bordo dellaVie Odyssey, hanno prezzi e durata variabili dai 40mila ai 256mila dollari a persona per viaggi da uno a quattro. I biglietti includono i pasti (con acqua, birra e vino in omaggio durante il pranzo e la cena), mentre la naveanche una serie di servizi, tra cui ristoranti, spa e strutture sportive e per il fitness.Vie Odyssey, secondo la, ha accesso a 425 porti in 140 Paesi. Attualmente la nave da, che può ospitare fino a 600 ospiti, è al secondo anno del suo tour di 15inper ilche prevede tappe in tutti e sette i continenti, in 13 “Meraviglie del” e più di 100 isole tropicali.