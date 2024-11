Anteprima24.it - Incidenti stradali, in Irpinia anno “letale”: giornata di ricordo

Tempo di lettura: 3 minuti“Ricordare per cambiare“, il prossimo 17 Novembre, terza domenica del mese, ricorre laMondiale e Nazionale della legge che impegna le Istituzioni a promuovere “ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale” (art. 1, co. 1).Il Programma d’azione europeo indica la sicurezza stradale “responsabilità condivisa”, pertanto ciascuno è chiamato a fare la propria parte: chiediamo ai media di dare voce alladel, diffondendo le iniziative religiose e di sensibilizzazione sociale finalizzate alla prevenzione.Inil 2024 si sta caratterizzando come unnero in termini dimortali ( LEGGI QUI)L’Associazione italiana Familiari Vittime della strada sezionededichera alle Vittime della Strada la S. Messa delle ore 10,30 del 17 novembre, celebrata nella Chiesa del Rosario di Avellino: Invitiamo a partecipare istituzioni e cittadini.