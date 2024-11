Ilfattoquotidiano.it - Fratelli d’Italia cambia di nuovo idea sulla commissione von der Leyen, Fidanza: “Voteremo sì perché nomineranno Fitto”

vede la nomina di Raffaelecommissario europeo ormai all’orizzonte. Al termine delle audizioni di mercoledì si procederà, nei giorni successivi, al voto che, negli auspici della nuova maggioranza Ursula, dovrebbe confermare tutti i sei vicepresidenti esecutivi, tra cui il politico di Maglie. Tanto basta aper compiere l’ultima, definitiva giravoltanuovavon der: “Sul voto alla nuovaUe, esattamente come fu 5 anni fa, le diverse delegazioni nazionali del gruppo Ecr valuteranno autonomamente come esprimersi. La delegazione disarà favorevole”, ha annunciato il capodelegazione di FdI a Bruxelles Carlo.Chemento rispetto all’estate scorsa, quando nella prima riunione dei capi di Stato e di governo la presidente del Consiglio italiano uscì scura in volto dopo una riunione molto tesa nella quale decise di astenersi sul sostegno alla nuova presidente dellae votare contro la nomina dell’Alto rappresentante per la Politica Estera Kaja Kallas e il presidente del Consiglio Ue Antonio Costa.