Universalmovies.it - First Look | Il trailer delle serie tv in arrivo su Disney+ nel 2025

Leggi l'articolo completo su Universalmovies.it

ha diffuso in rete oggi unrelativo alle nuovetv Marvel, Star Wars e Hulu Original inin piattaforma dal.Il breveoffre uno primo sguardo ad alcuni dei nuovi progetti televisivi insudal prossimo anno. All’interno del video spazio per The Bear (Stagione 4), Andor (Stagione 2), Goosebumps (Stagione 2), The Handmaid’s Tale (Stagione 6) e Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo (Stagione 2), insieme alle nuoveAlien: Earth di Noah Hawley, Chad Powers con Glen Powell , Daredevil: Born Again, Good American Family, Ironheart della Marvel e Paradise con Sterling K. Brown.Daredevil Born Again Cosa sappiamo?Daredevil Born Again vedrà come showrunner Dario Scardapane, mentre Justin Benson e Aaron Moorhead saranno nel team di regia.