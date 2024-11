Ilnapolista.it - Diego Forlán si dà al tennis, per davvero: parteciperà al doppio dell’Uruguay Open (La Faz)

, ex attaccante di Manchester United, Atlético Madrid e Inter, quarto con l’Uruguay ai Mondiali del 2010, “Miglior giocatore del torneo” con cinque gol, record condiviso con Thomas Müller e lo spagnolo David Villa, si è dato al. Non per passione o hobby, ma per, per professione.Lo rivela la Faz. “Il suo nome compare nell’elenco dei giocatori dell’associazione professionistica Atp e viene menzionata anche la sua età (45 anni). Ma solo questo. Vittoria, partite completate, sconfitte, premi vinti. C’è zero in tutte le categorie. E ora arriva la barzelletta: il nonta professionistaquesta settimana farà il suo debutto in un torneo diprofessionistico: a Montevideo all’Uruguay, un torneo della categoria inferiore Atp Challenger Tour, in“.