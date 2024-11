Romadailynews.it - Cina: Biennale Venezia sbarca per la prima volta fuori dall’Italia con mostra su Marco Polo

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

Hangzhou, 12 nov – (Xinhua) – Unad’arte moderna in onore die degli scambi culturali trae Italia e’ stata inaugurata sabato a Hangzhou, la citta’ orientale cinese descritta dall’esploratore italiano come “la citta’ del paradiso, la piu’ bella e magnifica del mondo”. A tema “Il percorso perfetto: Hangzhou, la ‘citta’ del paradiso’ di”, lae’ co-organizzata dalla China Academy of Art e da Ladi. Presenta oltre 40 opere di 18 artisti e due team artistici, ed e’ inda ieri 11 novembre fino all’inizio di gennaio. “Si tratta di un passo storico per la, in quanto segna lache si avventura al didell’Italia”, ha dichiarato Pietrangelo Buttafuoco, presidente delladi