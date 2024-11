Basket Eurolega | serata da dimenticare per Olimpia Milano e Virtus Bologna sconfitte contro Berlino e Real Madrid

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

L’perde per 105-101l’Albain una partita arrivata fino all’overtime, mentre laviene sconfitta per 98-86 da unin pienollo del match nella seconda metà.daper le due italiane, impegnate nei match validi per la nona giornata di2024/2025.RISULTATI E CLASSIFICHEREGOLAMENTOCOME VEDERE L’IN DIRETTACRONACA ALBA: La partita si apre con un ottimo ritmo di, che inanella una serie di triple.in campo schiera due diciottenni – Procida e Spagnolo – che si fanno subito notare e trascinano la squadra. Dopo dieci minuti in campo, l’è avanti per 19-23. Il secondo parziale vede la definizione gli equilibri, con gli uomini di Messina che si impongono per diverse lunghezze.