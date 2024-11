Liberoquotidiano.it - "Al massimo le uova di lompo", chef Vissani stronca Elly Schlein (ed esalta Vannacci): la sinistra impazzisce

Il personaggio, è cosa nota, è uno che dice sempre la sua. Insomma, non se ne sta zitto e dice quel che pensa. Il personaggio in questione è loGianfranco, il quale alla vigilia delle elezioni nella sua Umbria si confida in una lunga intervista concessa a La Stampa. In regione il duello è tra la governatrice uscente, Donatella Tesei del centrodestra, e Stefania Proietti per il centro. Su chi voterà, paiono esserci pochi dubbi. Sin dalle premesse, infatti, rimarca: "Mi faccia dire subito che la sanità in Umbria funziona", così su uno dei temi più accesi della campagna elettorale. In ogni caso, quando gli chiedono su quale nome traccerà la sua X, lorisponde: "Io non voglio dire per chi voto. Ma penso che per realizzare i propri programmi e obiettivi un solo mandato non basti: servono almeno dieci anni, poi si potrà giudicare meglio.