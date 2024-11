Ilrestodelcarlino.it - Visconti smentisce il sindaco: "Anche lui ha approvato il corteo". E il questore: "Mai subito ingerenze"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

La Prefettura non ci sta. E alle per nulla velate accuse delLepore, che afferma come il comitato per l’ordine pubblico fosse "contrario alla manifestazione" salvo poi "ricevere una telefonata da Roma" e ammettere ildella Rete dei Patrioti in città, risponde per le rime. E mette un punto fermo: "Smentiamo categoricamente che indicazioni sull’evento siano arrivate dal Ministero dell’interno o chiunque altro". Mentre il capo di gabinetto Madrid promette: "Pubblichiamo i verbali". "La manifestazione del Movimento nazionale rete dei patrioti d’Italia è stata oggetto di approfondito esame al comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica, unica sede in cui vengono acquisiti e analizzati tutti gli elementi per valutare l’impatto che una manifestazione può avere sull’ordine e la sicurezza della città – comincia la replica dell’ufficio guidato dal prefetto Attilio–.