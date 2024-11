Liberoquotidiano.it - Vincenzo Pegurri, Service Lines: "Nel recupero crediti non affidarsi al “fai da te” ma a società specializzate"

(Adnkronos) - Ladi Bergamo da oltre 30 anni si occupa die gestione del credito, vantando risultati tra i migliori d'Italia. Si avvale di oltre 100 operatori e delle tecnologie più avanzateBergamo, 11 novembre 2024. Secondo l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, nel 2024 il tasso di deterioramento del credito (ossia la quota di prestiti che in un dato periodo registra un peggioramento della qualità rispetto al totale dei prestiti) sarà in crescita al 3,5% nel 2024, il valore più elevato dal 2016. “Questo dato – osserva, Ceo didi Bergamo che, da più di 30 anni si occupa di gestione e riscossione del credito - porta con sé inevitabili conseguenze sui bilanci delle aziende, in particolare delle piccole e medie imprese. E' necessario, quindi, che lesi rivolgano a professionisti del settore in grado di risolvere nel miglior modo possibile la riscossione dei”.