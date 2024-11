Gaeta.it - Roma si prepara al Giubileo 2025: numeri record per turismo e mobilità

Facebook WhatsAppTwitter Ilsi avvicina esi fa trovare pronta per accogliere un evento di portata mondiale: il. Con l’aspettativa di un afflusso senza precedenti di pellegrini e turisti, il sindaco Roberto Gualtieri ha condiviso le sue visioni e previsioni, delineando un contesto affascinante per la Capitale e il settore turistico. Recenti dati e iniziative strategiche indicano cheè pronta a trasformarsi, sia economicamente che infrastrutturalmente, rispondendo a una domanda turistica in crescita.Previsioni turistiche dapernelDurante il Forum Internazionale dela Firenze, il sindaco ha svelato stime sorprendenti riguardo il. Si prevede che la Capitale ospiterà circa 35 milioni di arrivi, totalizzando 105 milioni di presenze.