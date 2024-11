Dilei.it - Rita Ora regina di stile agli MTV EMAs: terza storica conduzione in rosa piumato

Il red carpet degli MTV2024 ha accolto le più brillanti stelle internazionali, ma a rubare la scena, come solo lei sa fare, è stataOra. La cantante bnnica, nota per il suoaudace e sofisticato, ha scelto per l’occasione un primo abitoche l’ha consacrata, ancora una volta,di. Non solo,Ora è entrata nella storia diventando la prima persona a condurre la cerimonia per ben tre volte, segnando un traguardo che sottolinea il suo ruolo ormai iconico nel panorama musicale e televisivo.La magica presenza diOraOra ha calcato il tappeto rosso accompagnata dal marito, il regista neozelandese Taika Waititi, e insieme hanno irradiato eleganza e complicità.L’abito firmato Ashi Studio scelto da, in un delicatopolvere, è stato un tripudio di piume e romanticismo, impreziosito da un corpetto con stecche che sottolineava la sua silhouette.