Qualificazioni Europei U17 | l’Italia travolge la Norvegia 7-0 e conquista il 1 posto del girone

Senza storia il match tra Italia e, valido per la terza giornata del gruppo 9 del round 1 di qualificazione agliUnder 17. Al Campo sportivo di Fonte dell’Ovo di San Marino, gli azzurrini di Massimiliano Favo si sono imposti con un netto 7-0, mettendo la gara in discesa fin da subito e dominando lasotto tutti gli aspetti., già qualificata alla seconda fase di qualificazione, aveva bisogno di un solo punto per ottenere la vetta deled eccome se l’ha fatto.Trascinati dalla tripletta di Thomas Campaniello, attaccante dell’Empoli, gli azzurrini hanno trovato la via del gol in altre quattro occasioni con Oliver Blini (Empoli), Samuele Inacio (Borussia Dortmund, scuola Atalanta), Samuel Wiafe (Modena) e Antonio Pirrò (Udinese). In ghiaccio dunque il primodel, che lascia ben sperare in vista della fase 2.