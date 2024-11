Oasport.it - Monaco su Medvedev: “Si sente innocuo contro i big, è frustrato. Fritz ora è il quarto favorito”

La prima giornata delle ATP Finals 2024 ha visto la vittoria di Jannik Sinner, ma anche la brutta sconfitta di DaniilTaylor, in un match nel quale il tennista russo ha tenuto un comportamento in campo che lo ha portato anche a ricevere un penalty point. Nel consueto appuntamento con Tennismania, il programma sul canale YouTube di OA Sport condotto da Dario Puppo insieme a Massimiliano Ambesi e Guido, proprio quest’ultimo ha commentato la partita tra.Sul comportamento tenuto dal russo: “mi sta molto simpatico, ma oggi ha fatto veramente di tutto per farsi odiare e farsi fischiare da tutti. E’ una di quelle giornate dove sbarella. Il primo set è stato piuttosto equilibrato anche in termini di occasioni, poi si è inventato tre doppi falli di fila per chiudere il set, che sono una cosa pazzesca.