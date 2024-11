Ilfattoquotidiano.it - Mense scolastiche: la classifica degli istituti dove si mangia meglio e peggio. Rimane scarsa l’attenzione agli sprechi

A Sesto Fiorentino i bambini che frequentano la mensa scolastica hanno la fortuna di effettuare i pranzi più buoni e sani d’Italia. Dall’uso dell’olio extra vergine d’oliva proveniente duliveti di Calenzano, Signa, Carmignano alla trota della Lunigiana al Cefalo della laguna di Orbetello alla pasta fresca del Mugelli: questi sono solo alcuni dei prodotti di filiera corta che occupano il 73%alimenti offerti. A dirlo è il nono report dei menù scolastici stilato da Foodinsider e presentato oggi alla sala stampa della Camera dal deputato Claudio Mancini e da Claudia Paltrinieri e Francesca Rocchi, rispettivamente presidente e vice presidente dell’osservatorio.Dall’indagine effettuata su circa un terzo delleitaliane arrivano buone notizie: rispetto all’anno precedente si registra un miglioramento nel 44 per cento dei menù analizzati, mentre il 29,5%stabile e il 20 per cento mostra, per contro, un calo di qualità.