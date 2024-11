Calciomercato.it - L’esonero è ormai dietro l’angolo: c’è il ritorno sulla panchina della Juventus

Nuova sconfitta in campionato e penultimo posto in classifica: la società bianconera riflette sul ribaltone in, ore decisive per il cambio alla guida tecnicaWeekend dal sapore opposto per le due squadre. Se la formazione di Thiago Motta fa festa contro il Torino in un derby mai in discussione, piange invece la NextGen allenata da Paolo Montero.Montero e Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itIl grande ex difensore bianconero ieri pomeriggio non era ina Foggia per squalifica e ha seguito la gara dalle tribune dello ‘Zaccheria’, dove la seconda squadraJuve ha incassato l’ennesima sconfitta stagionale. Appena 7 punti in classifica e altrettanti ko nelle ultime otto partite di campionato nel campionato di Serie C: il ruolino di marcia è preoccupante, con la NextGen che occupa la penultima posizione (ma solo per la penalizzazione del Taranto) nel proprio girone.