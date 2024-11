Tg24.sky.it - Femminicidio Tramontano, chiesto ergastolo per Impagnatiello. Sentenza il 25 novembre

Leggi l'articolo completo su Tg24.sky.it

Arriverà il 25- nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - ladel processo a carico di Alessandroper ildella fidanzata 29enne Giulia, uccisa - incinta al settimo mese – il 27 maggio 2023. Nell’aula della prima corte d’Assise del Tribunale di Milano oggi, 11, hanno discusso il caso i pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, che hannol'e l'isolamento diurno per 18 mesi per l'imputato (definito un "bugiardo e psicopatico"). "Oggi percorreremo brevemente le tappe fondamentali di un viaggio nell'orrore", ha spiegato Menegazzo. Poi ha parlato di "un omicidio tra i più efferati", sul quale in dibattimento sono emerse "prove certe e incontrovertibili" a mostrare "una decisione lucida" e non "l'effetto di un raptus".