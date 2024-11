Ilfattoquotidiano.it - Da Arafat alle leggi razziali fino al Vietnam: la settimana di “Il giorno e la Storia” su Rai Storia con il commento di Peter Gomez

Dalla morte di Yasseralla promulgazione, in Italia, della “dichiarazione sulla difesa della razza”; dall’attentato al vicedirettore de La Stampa Carlo Casalegno all’accusa di terrorismo per due libici per l’esplosione del volo Pan Am a Lockerbie; dall’inchiesta di Seymour Hersh sul massacro di civili inalla prima conferenza della Società delle nazioni, alla nascita del web. Fatti e personaggi al centro delle ricorrenze delladall’11 al 17 novembre, scelte e commentate da, direttore de ilfattoquotidiano.it e condirettore del Fatto Quotidiano che debutta come editorialista a Ile la, il programma di Rai Cultura firmato da Giovanni Paolo Fontana, in onda tutti i giorni a mezzanotte e cinque, e in replica08.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai