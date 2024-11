Panorama.it - ATP Finals, Alcaraz buca la prima (e preoccupa Sinner)

Steccare lanon è mai una buona notizia, nemmeno se ti trovi alle ATPe il regolamento ti consente, in deroga con la filosofia del tuo sport, di andare avanti e magari vincere anche perdendo. A questo si aggrappa Carlosdopo aver steccato laa Torino, sconfitto in due set dal norvegese Ruud (6-1 7-5) in coda a una partita piena di errori e di ombre dello spagnolo. Nulla di irrimediabile in chiave superamento del turno. Restano le sfide contro Zverev e Rublev per rimediare e qualificarsi alla semifinale, ma qualche segnale di cedimento è evidente.Lo spagnolo ha commesso una marea di sbagli e si è dovuto arrendere a un avversario che superava consecutivamente da quattro incroci. Da qui in poi giocherà per il secondo posto, che significa alzare di molto le possibilità di finire contro Jannikgià in semifinale; l'anticipo della finale designata e sperata da tutti, partendo dagli organizzatori.