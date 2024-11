Gaeta.it - AlUla e Napoli: nuova alleanza culturale si concretizza con importanti esposizioni

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo della cultura si arricchisce con una, significativa collaborazione tra, in Arabia Saudita, e il Museo Archeologico Nazionale di. Questa intesa, firmata dalla Royal Commission for, segna l’inizio di una partnership strategica volta a valorizzare l’ereditàdi entrambe le regioni. Per la prima volta, i capolavori antichi del MANN verranno esposti nel cuore dell’Arabia Saudita, creando un ponte tra due culture lontane ma profondamente connesse.la mostra “masterpieces of the national archaeological museum of naples”Il fulcro di questa collaborazione è la mostra “Masterpieces of the National Archaeological Museum of Naples”, che presenterà una selezione di manufatti storici di eccezionale valore. Questi reperti, che rappresentano millenni di storia, saranno visibili ad, una delle aree archeologiche più significative dell’Arabia Saudita, nota per le sue antiche civiltà e la sua straordinaria bellezza naturale.