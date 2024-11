Liberoquotidiano.it - Adriano Panatta fa calare il gelo alla Domenica Sportiva: "Sinner? Cambio canale"

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Debutto vincente alle ATP Finals di Torino per Jannik, che ha battuto l'australiano De Minaur in due set (6-3; 6-4) e può pensare oraseconda sfida, quella di domani contro l'americano Fritz. Ospite fissoha commentato senza particolare entusiasmo la partita dell'italiano. “ha giocato una partita nomale e di routine e questo gli è bastato perché De Minaur non ha alcuna chance di battere Jannik, mai! Il discorso è semplice, nel panorama mondiale del tennis ci sono tre fuoriclasse ovvero, Alcaraz e Djokovic. Poi, dopo di loro, abbiamo tre ottimi giocatori che sono Zverev, Fritz e Medvedev. Il resto del panorama attuale è composto da ottimi giocatori che non potranno mai impensierire. Jannik in questo momento può perdere solo contro i suoi pari valore, ovvero Alcaraz e, forse, Djokovic.