Ilnapolista.it - Adani a Panatta: «Ma che hai preso il Viagra anche stasera?» VIDEO

: «Ma che haiil, dai?»Siparietto a La Domenica Sportiva mentre si parla del Napoli.: «I giocatori non dicono mai una cosa reale, realistica. Sono primi in classifica, stanno giocando bene. Tutti voi esperti dite che sono favoriti insieme all’Inter, perché non dire “io penso proprio che siamo da scudetto”, perché? Cos’avete dentro?»: «Adriano, secondo me il Napoli non è più forte dell’Inter».: «Ma che frega a me se è più forte, però dico è una squadra da scudetto o no?»: «Ma che haiil, dai?»: «No».: «Ma le dosi, devi dosare. Adri però onestamente.»A questo puntosi mette tra il pubblico. «Quella è una gabbia di matti. Tre o quattro li portano via. Mica finiscono la trasmissione questi qua.