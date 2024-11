Usa proteste contro vittoria di Trump

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

5.03 Cortei di protesta sabato in varie città da New York a Washington, da Seattle a Portland,ladi, anche se con numeri inferiori a quanto successo nel 2016. In migliaia si sono radunati fuori dallaTower nella Grande Mela gridando slogan come 'We are not leaving' (non ce ne andiamo) e 'We wont back down' (non ci tireremo indietro). Alla marcia 'Protect Our Futures', partita da Columbus Circle, hanno partecipato sindacati, gruppi per i diritti degli immigrati e sostenitori Lgbtq+.