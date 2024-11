Cityrumors.it - Tenta il suicidio, il macchinista del treno la salva: ora si sono sposati

La storia, prima drammatica ora a lieto fine, arriva dall’Inghilterra dove l’uomo che è riuscito a fermare ilin tempo poi è diventato suo maritoLa vita a volte è davvero strana. Ci pone davanti momenti difficili, che pensiamo di non essere in grado di superare, ma poi all’improvviso arriva una sliding door, un segno del destino che ribalta completamente tutto e d’incanto, quello che vedevamo come un momento nerissimo tanto da non volerne più sapere neanche di vivere, poi si trasforma in giorni di gioia e felicità, dopo aver trovato anche l’0anima gemella.Una donna voleva suicidarsi sotto un– Cityrumors.it Charlotte, è un’infermiera di 33 anni, con un bel lavoro dove la tua missione è quella di dover aiutare il prossimo, afflitta però da diversi problemi di salute mentale, tra cui un disturbo da stress post traumatico che la via scivolare nel buio della depressione tanto di decidere di farla finita con quella vita che non fa più per lei.