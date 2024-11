Dailymilan.it - SOCIAL – Milan, tifosi infurati: difesa disastrosa! Tutti i commenti

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

delhanno espresso la loro rabbia suidopo il pareggio per 3-3 contro il Cagliari, nel mirino laIltorna sulla terra. Il Cagliari in casa frena con un pareggio – 3-3 – le ambizioni rossonere, in crescita dopo il grande successo al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Una netta vittoria per 3-1.Un risultato che ha scatenato la delusione e la rabbia dei sostenitoriisti sui. Nel mirino deifinisce soprattutto la fase difensiva della squadra colpevole di avere concesso tre reti alla squadra allenata da Davide Nicola.delfuriosi dopo i tre goal subiti contro il Cagliari:imbarazzante!View this post on InstagramA post shared by AC(@acLEGGI ANCHE Calciomercato, il rinforzo per il centrocampo arriva dal Napoli? Ecco chiSecondo te.