Milan il pensiero dell’avvocato del Diavolo | Theo Hernandez ora vai in panchina!

Ilsi da la zappa sui piedi da solo. È questo ildelche punta il dito contro la prestazione diSiamo sulle giostre. Fatemi scendere. Zappa suona.. la carica e ilsubisce. Dopo Madrid gli alti e bassi delcontinuano a Cagliari.Stavolta Rafael Leao c’è e fa doppietta. Entrambi bellissimi.Paulo Fonseca schiera una squadra che non difende. Ilda sempre l’impressione di poter prendere goal in ogni momento della partita sia quando è in vantaggio che quando è in svantaggio.Malissimoche a questo punto andrebbe fatto riposare e gli andrebbe tolta la fascia. Prestazione imbarazzante. Zappa sembra Garrincha e fa doppietta.Il primo goal del Cagliari forse è viziato da un fuorigioco di zito Lovumbo, ma conta poco e non giustifica la fragilità difensiva del