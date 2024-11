Iltempo.it - Meloni e Bernini sporche di sangue, il manifesto choc dell'odio rosso

Assalto alla polizia a Bologna alla manifestazione di ieri, quando nel capoluogo emiliano militanti antifascisti hanno affrontato le forze'ordine in tenuta antisommossa sulla scalinata del Pincio, nei pressi del parcoa Montagnola. Il corteo, partito da via Irnerio, ha rapidamente raggiunto via Indipendenza con l'intento di avvicinarsi alla zona dove era presente un presidio di Casapound. La situazione è degenerata quando un gruppo di manifestanti, con il volto coperto, si è diretto verso la scalinata. Qui si è verificato il contatto con la polizia, schierata per impedire l'accesso alla piazza. Durante gli scontri sono stati lanciati fumogeni e petardi a egenti sono rimasti feriti. Scontri "messi in atto in modo preordinato da persone con evidente indole criminale. Non si tratta di manifestanti, ma di criminali professionisti del disordine", ha denunciato il segretario generale del Sap Stefano Paoloni.