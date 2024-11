Ilnapolista.it - L’imbarazzo della Fifa: ha annunciato Messi al Mondiale per club ma l’Inter Miami è stato eliminato dalla Mls

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

dieliminata con“. Il titolo scelto dal Times per il pezzo in cui si parla dell’eliminazionesquadra diai play offMajor Soccer League riassume perfettamente la figura barbina, che hala partecipazione delalperdopo la vittoriasquadraregular season. La mossa di Infantino è chiaramente dovuta al disperato bisogno di sponsor cheporterà, ma ora la squadra che vincerà la Mls non sarà presente al nuovo torneo. Lanon ci fa una bellissima figura.Scrive il Times:“L’annunciodel mese scorso, secondo cuiavrebbe partecipato al nuovoperdel prossimo anno, èmesso in discussione dopo che la squadra di Lionelè stata eliminata dai play-offMajor League Soccer.