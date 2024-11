Ilrestodelcarlino.it - Granchio blu, il sindaco di Goro:: "Piano di contenimento a breve"

In prefettura a Ferrara, domani, è in programma un nuovo incontro con il commissario per l’emergenzablu Enrico Caterino. L’obiettivo è quello di giungere quanto prima alla redazione di undidel dannoso crostaceo, da presentare al Ministero dell’Ambiente e al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e Foreste entro fine novembre, inizio dicembre. Una tempistica che il commissario ha ribadito nell’ambito dei tavoli periodici con le istituzioni delle tre regioni maggiormente coinvolte (Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia) e rappresentanti del mondo della pesca, e nelle conclusioni del seminario intitolato "Ripristino dell’habitat deltizio e marino, contrasto alla proliferazione delblu, incentivarne l’utilizzo e il consumo" presieduto da Massimo Bellavista, membro del Comitato tecnico scientifico Ecomondo per la Blue Economy, tenutosi lo scorso 6 novembre all’annuale evento Ecomondo nel quartiere fieristico di Rimini.