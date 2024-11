Metropolitanmagazine.it - Chi è Irene Maiorino, l’attrice che interpreterà Lila Cerullo nell’ultima stagione de ”L’amica geniale 4”

che nellafinale de, uno dei personaggi emblematici della saga di Elena Ferrante., chi èche saràne4Nata a Napoli il 6 settembre del 1985,si appassiona fin da subito al mondo del cinema e della recitazione, tanto da arrivare a frequentare alcuni corsi mentre frequenta il liceo. Frequenta il Dams a Roma e partecipa al primo film di Andrea Zuliani, L’ordine delle cose. Successivamente, inizia a lavorare in teatro, tv e anche al cinema.ha, infatti, lavorato in pellicole comeIo non ci casco (2008) e Le ragazze non piangono (2023) ma anche in serie TV come Baciati dall’amore (2011), Gomorra (2016) e 1994. E, ancora, Il commissario Ricciardi (2021) Il bello delle donne.