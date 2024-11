Gaeta.it - Amsterdam, arresti durante la manifestazione pro-Palestina: tensioni e divieti in piazza Dam

Facebook WhatsAppTwitter A seguito di unanon autorizzata svoltasi aDam, nel cuore di, oltre un centinaio di manifestanti pro-sono stati arrestati dalla polizia locale. L’incontro, svoltosi in un clima teso, era stato indetto per protestare contro il comportamento dei tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv, in occasione dell’incontro calcistico con l’Ajax. Il dibattito sulle provocazioni avvenute prima della partita ha acceso gli animi, portando a scontri tra i due gruppi.Le motivazioni della protestaLaè stata indetta in seguito a presunti incidenti provocati dai sostenitori del Maccabi Tel Aviv, i quali avrebbero intonato slogan anti-arabi e danneggiato bandiere palestinesi nei giorni precedenti alla partita. I manifestanti hanno voluto denunciare non solo questi comportamenti ritenuti provocatori, ma anche la situazion più ampia che coinvolge il popolo palestinese, cercando di alzare il livello di consapevolezza tra i cittadini olandesi e non solo.