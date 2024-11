Notizie.com - Usa, il giallo dei messaggi razzisti inviati anche a ragazzini, indaga l’Fbi. Il racconto di una madre: “È stato inquietante”

ad afroamericani residenti in America.apre un’indagine in seguito alla denuncia delle associazioni per i diritti umani. A dare la notizia, la Cnn, mentre alcuni seggi elettorali stanno decidendo chi farà parte della Camera dei rappresentanti Usa. Il caso èaperto in seguito alle denunce del gruppo americano per i diritti umani Nazional Association for the Advancement of Colored People (Naacp).Usa, ildei. Ildi una: “È” (Ansa Foto) – notizie.comLa vittoria di Donald Trump ha riaperto alcune ferite, che in fondo non si sono mai risanate, nella storia degli Stati Uniti d’America. Una di queste è quella del razzismo.ed smsa uomini e donne, mastudenti delle scuole medie e delle Università, sarebbero statida ignoti ad afroamericani dell’Ohio e di molte parti del Paese, tra cui Alabama, California, Pennsylvania e Tennessee.