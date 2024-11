Iodonna.it - Tilda Swinton racconta “La stanza accanto”, girato con il regista spagnolo: «Fare arte con gli amici è sempre stato il più grande sballo. Diventiamo una famiglia»

«Quali sono le cose più importanti, quelle che ti sostengono nell’esistenza? L’amicizia, l’, la natura. E in Lasono esaltate tutte e tre. Appena letta la sceneggiatura, ho esclamato: “Wow!”».trabocca di entusiasmo – e non è un modo di dire – per il film di Pedro Almodóvar, Leone d’Oro alla Mostra di Venezia e nelle sale (attesissimo) dal 5 dicembre. La storia è ispirata ad Attraverso la vita di Sigrid Nunez (Garzanti): Martha, una reporter di guerra, malata terminale, chiede a Ingrid, compagna di gioventù, di trasferirsi per un po’ in una villa nel verde vicino a Woodstock. Là si darà la morte, con una pillola. “The room next door” a Venezia 81, il trailer del film di Almodovar cone Julianne Moore X Leggi anche › Venezia 2024: applausi per Almodóvar, “in trasferta” cone Julianne “Avevo un solo dubbio” Nessun dubbio prima di accettare un ruolo tanto funerario? Il dubbio era uno solo: quale sarò delle due? Sarebbe stato così facile per me incarnare Ingrid: mi è capitato spesso nella realtà di accompagnare persone che se ne stanno andando (e considero un privilegio essere testimone di quella transizione).