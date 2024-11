Sport.periodicodaily.com - Salernitana vs Bari: le probabili formazioni

Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Entrambe a secco di vittorie da tempo cercando punti per raggiungere la zona playoff.vssi giocherà domenica 10 novembre 2024 alle ore 17.15 presso lo stadio Arechi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI granata non stanno facendo bene come dimostra il quattordicesimo posto in classifica e i tredici punti conquistati. La vittoria manca da quattro giornate, terminate con due sconfitte e due pareggi. Senza dubbio la squadra di martusciello è la vera delusione di questa prima parte del torneo.Non stanno messi meglio i pugliesi, reduci da ben 5 pareggi consecutivi. La squadra di Longo occupa la decima posizione con 14 punti, ma deve cambiare registro per evitare la seconda stagione anonima mancando clamorosamente i playoff.