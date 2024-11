Secoloditalia.it - Sabrina Ferilli boccia Kamala, Elly e la sinistra: “Pensano al gender e ignorano sicurezza e immigrazione”

“Per loro i problemi sono diventati solo il genere maschio, femmina o neutro; o il poter chiamare ‘signora’ una donna che nasce con l’organo genitale maschile. Per carità, sono una questione, ma non possono diventare l’unica o la principale. Perché un tema importante come laè solo appannaggio della destra? Perchésono argomenti tabù a?”: parola di, intervistata dal Fatto quotidiano.La popolare attrice romana, figlia di un militante del Pci della sezione di Fiano romano, ha sempre vantato la sua posizione fideisticamente di, ma con qualche cedimento. Prima le simpatie para grilline, poi gli attacchi feroci al sindaco di Roma Gualtieri per la pessima amministrazione della Capitale. Quindi le randellate alla segretariaSchlein, troppo “radicale”, intesa come posizionamento del partito sulle posizioni da +Europa boniniano, più allineato su servizi civili che politiche economiche e sociali.