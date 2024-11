Sport.quotidiano.net - Limitazioni. C’è la sfida a Pian di Massiano. No alcol e cambia la viabilità

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

e restrizioni in occasione delladi domani Perugia-Ternana. In vista dell’atteso derby in programma alle 15 allo stadio Renato Curi, il Comune di Perugia ha annunciato una serie di restrizioni finalizzate a garantire la sicurezza pubblica. La sindaca Vittoria Ferdinandi ha infatti emesso un’ordinanza che limita la vendita di bevandeiche e l’uso di contenitori in vetro e lattina, misure mirate a prevenire eventuali disordini tra le tifoserie. Dalle ore 12 di domenica, nelle vie attorno allo stadio (indicate nell’ordinanza), sarà vietata la vendita di bevande con gradazioneica superiore ai 5 gradi. Questo divieto si estenderà fino a 15 minuti dopo la fine della partita. Inoltre, per un periodo di due ore successivo alla conclusione dell’incontro, sarà proibito vendere bevande in contenitori di vetro o lattina.