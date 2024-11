Biccy.it - Gli anni ’90: l’alba della cultura pop italiana e i suoi riflessi nel mercato

Gli’90 rappresentano un periodo di grande fermento per lapop. In questo decennio, la televisioneha vissuto una vera e propria rivoluzione, con l’avvento delle reti private e la nascita di nuovi format che avrebbero segnato profondamente l’immaginario collettivo. Gli esempi, effettivamente, non mancano. Pensa a programmi come “Non è la Rai“, che ha lanciato personaggi oggi molto noti come Ambra Angiolini, diventata in breve tempo un’icona generazionale. Allo stesso tempo, in questo decennio il mondomusica vedeva affermarsi artisti come Laura Pausini e Eros Ramazzotti, che portavano la melodiaoltre i confini nazionali. E che dire di programmi come “Karaoke”, che ha permesso a Fiorello di diventare uno dei retelevisione nazionale?Insomma, è in questo periodo che lapopinizia a definirsi in modo più netto, mescolando influenze internazionali con tradizioni locali.