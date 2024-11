Metropolitanmagazine.it - Diddy, il figlio King Combs prende il controllo dei social: “Pubblicheremo tutte le cose belle che ha fatto”

: ilChristian, conosciuto come, ha annunciato che si occuperà della gestione deidel padre, arrestato lo scorso settembre a New York, a seguito delle accuse di traffico sessuale, criminalità organizzata ed induzione alla prostituzione. Il magnate del rap, attualmente si trova al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, in attesa del processo che partirà il prossimo cinque maggio 2025, lo stesso giorno che vedrà svolgersi nella Grande Mela il Met Gala. Seansi è dichiarato innocente perle accuse. Successivamente al produttore musicale è stato negato il rilascio su cauzione a fronte del pagamento di 50 milioni di dollari:dovrà ricomparire davanti ai giudici il prossimo 18 dicembre. Secondo quanto riportato da Rolling Stone, il rapper dovrebbe scontare 15 anni di detenzione se dovesse risultare colpevole.