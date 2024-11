Ilgiorno.it - Contro il progetto cavalcavia sfilano ancora le magliette gialle

Mentre sempre più frequenti si fanno i discorsi sui tempi di conclusione dei lavori programmati in vista delle Olimpiadi invernali, c’è un’opera nonpartita, ma già molto famosa per quanto è avversata: si tratta delal Trippi per superare il passaggio a livello sulla tangenziale. Unil quale si è formato ad hoc addirittura un Comitato informale che dopo la camminata dello scorso aprile "Svincoliamoci" dal Trippi alla Sassella - dove dovrà sorgere l’altro svincolo previsto dal piano delle opere olimpiche - ora ne lancia una nuova per sabato prossimo, 16 novembre. "Tornano le", si legge sulla locandina che pubblicizza l’iniziativa e invita "chi si oppone a queste scelte che ignorano le vere necessità del territorio e impongono un ennesimo sacrificio di suolo e paesaggio".