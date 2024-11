Carlo Auteri si autosospende da FdI dopo le minacce a La Vardera e l’inchiesta sui fondi alla società con sede nella casa della madre

Leggi l'articolo completo su Open.online

Il deputato sicilianoha comunicato oggi la decisione dirsi da Fratelli d’Italia in seguito alle accuse sollevate da un servizio televisivo trasmesso giovedì 7 novembre da Piazza Pulita su La7. Al centrovicenda ci sono i finanziamentiRegione Siciliana destinati all’associazione culturale Progetto Teatrando. Che avrebbelegale nell’abitazionedia Sortino, in provincia di Siracusa. E le registrazioni in cuiminaccia «di buttare di sotto» il collega ed ex Iena Ismaele La. «In queste ore, a seguitovicenda che mi ha coinvolto, ho deciso dirmi dal partito per tutelare il buon nomemia comunità epolitica che rappresento», ha dichiarato. Spiegando di voler chiarire ogni aspetto dell’accaduto «cartemano, con massima trasparenza e serenità».