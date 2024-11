Metropolitanmagazine.it - Almeno 24 morti nell’attentato suicida alla stazione ferroviaria in Pakistan

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Un attentatoavvenuto venerdì in unanelsudoccidentale ha ucciso24 persone, secondo un alto funzionario del governo locale. Altre 53 persone sono rimaste ferite nell’attacco nella città di Quetta, ha affermato il commissario Hamza Shafqaat in una dichiarazione.“L’esplosioneinè stata un attentato“, si legge nella dichiarazione.L’Esercito di liberazione del Baloch (BLA), un gruppo militante separatista attivo nella regione, ha rivendicato la responsabilità dell’attacco in una dichiarazione visionata dCNN. L’esplosione è avvenuta su una banchina dellaprincipale della città intorno alle 9 del mattino, ha affermato il sovrintendente della polizia Muhammad Baloch.“L’esplosione è avvenuta quando sulla banchina era presente un gran numero di passeggeri”, ha affermato.