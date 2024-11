Zonawrestling.net - WWE: Charlie Dempsey lotterà a Bloodsport XII

Possiamo dirlo, e non è un’esagerazione:è forse il simbolo più evidente del nuovo corso della WWE. Da quando la WWE ha cambiato regime e ha dato il via a collaborazioni con altre federazioni, il figlio d’arte, che dal 2023 è ormai parte stabile del roster NXT, ha lottato in AJPW, in TNA ed è persino salito sul ring di. Ed è proprio nella federazione fondata da Josh Barnett che sarà la sua prossima escursione fuori da Orlando e Stamford.L’annuncio di BarnettCome annunciato dallo stesso founder, infatti, il figlio dell’ex GM di NXT, William Regal, salirà sul ring nero di fronte a AKIRA, ex campione dei pesi medi in MLW. Entrambi sono alla ricerca di riscatto dopo una sconfitta nel loro ultimo match in: AKIRA è stato sconfitto da “Speedball” Mike Bailey, mentre, che nel suo debutto ad aprile aveva battuto Matt Makowski, nel suo ultimo incontro a luglio ha perso contro Royce Isaacs.