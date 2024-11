Anteprima24.it - Verso Picerno-Benevento, le parole di mister Tomei: “Serve la gara perfetta, il Benevento può fare male in qualsiasi momento”

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNutre fiducia nella sua squadra Francesco, allenatore del, che in conferenza stampa ha presentato il match che attende domani la compagine lucana impegnata al “Domenico Curcio” contro il. Queste le sue dichiarazioni: TEST – “Affrontiamo una squadra che oltre ad essere capolista è molto forte. Sicuramente verrà qui per cercare di vincere. Noi dobbiamo essere attenti eunasia in possesso e non possesso. Loro hanno una squadra che può metterti in difficoltà sempre. Siamo sereni”.VITTORIA – “La squadra è tranquilla perchè tranne lain casa con il Giugliano, che va vista come un incidente di percorso, in questogira solo. Ho detto ai ragazzi di lavorare sereni. Spero in una buona prestazione”. TATTICA – “Non c’è una mossa determinante.