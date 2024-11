Quotidiano.net - Usa, il futuro dei Dem: “Faida tra sinistra e centro. Il nome nuovo è Buttigieg”

Roma, 8 novembre 2024 – ??????Un partito in crisi, dove presto potrebbe manifestarsi il conflitto fra l’estremae l’area più moderata ed emergere una nuova dirigenza, giovane e ancora sconosciuta. Alec Ross spiega cosa stia succedendo fra i Democratici negli Stati Uniti. È stato consigliere del dipartimento di Stato per l’Innovazione con Hillary Clinton, ha guidato la politica tecnologica per la campagna presidenziale di Barack Obama, e oggi è Distinguished Adjunct Professor alla Bologna Business School. Professor Ross che aria si respira adesso all’interno del Partito Democratico? “È difficile non esagerare nel descrivere la misura dell’angoscia all’interno del Partito Democratico. In questo momento è come un incidente d’auto sanguinoso e brutto, e le persone stanno urlando l’una contro l’altra sul ciglio della strada per capire di chi sia la colpa.